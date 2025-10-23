Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Yapılandırmamız var faizsiz krediden yararlanamıyacaz nasıl olacak


23 Ekim 2025 17:32
Yapılandırmamız var faizsiz krediden yararlanamıyacaz nasıl olacak
bankalar bunu düşündümü benim gibi binlerce personel son yapılandırmadan faydalandı kredileri uzun vadeye yaydı şimdi faizsiz kredi veriyor bilseydik yapılandırma yapmaz borçlarımızı bu faizsiz krediyle kapatıp temize çıkardık

