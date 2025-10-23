Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

promosyon hacizleri başladı


23 Ekim 2025 18:33
promosyon hacizleri başladı
dikkat edin hacizler için iş bankasına yazı göndermeye başladılar. dosyası olan dikkat etsin

FCoksen1974
Şef
23 Ekim 2025 18:43

Başka banka maaş bankasından kendisi haricinde para alamaz sadece icra yolu ile maaşının 4/1 kesilir insanları kandirma


tukayf
Şube Müdürü
23 Ekim 2025 18:47

Maaş bankasından maaş ı alamaz. Onun dışında hesabına yatan para varsa ve hesaptayda bloke koydurabiliyor. En iyi senaryo o paranin blokeli kalması. Diğer turlu icra dairesi eliyle aktarılıyor.

FCoksen1974, 30 dk. önce

Başka banka maaş bankasından kendisi haricinde para alamaz sadece icra yolu ile maaşının 4/1 kesilir insanları kandirma


Efe0099
Aday Memur
23 Ekim 2025 18:52
evet doğru bende az önce uyaptan baktım vakıf göndermiş yazı vakıfla icralıktım bakalım ne olacak

burki16
Aday Memur
23 Ekim 2025 18:57
Bilmeden konuşma
FCoksen1974, 30 dk. önce

Başka banka maaş bankasından kendisi haricinde para alamaz sadece icra yolu ile maaşının 4/1 kesilir insanları kandirma

