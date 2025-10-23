Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

icra katibi


23 Ekim 2025 18:47
icra katibi
tayin istemeyi düşünüyorum şayet bizde tayin hakkı yok nasıl bir yol izlemeylim dilekçeye ne yazsak kabul görür

