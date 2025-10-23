Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Promosyon ve haciz, bilgisi olan?


23 Ekim 2025 19:17
Promosyon ve haciz, bilgisi olan?
Arkadaşlar, Vakıfbank maaş icra kesintim devam ediyor, şimdi promosyon İşbankasına yatacak, tabi daha maaş için hesap dahi açmadık, Vakıf bu 89/1 miydi bildirimi ne zaman yollar acaba promosyona çökmek için ve adalet bakanlığı personellerinde gördük vakıfta icrası olanın yatan parası aynı dakika içinde takipli müşteri diye kestiler şikayet var sitesine ekran görüntüsü atmışlar, farklı banka avantajıyla (çok şükür İşbank oldu) başka hesaba fast ile promosyonu kaçırmaya fırsat olur mu acaba, bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

FCoksen1974
Şef
23 Ekim 2025 20:30

Vakıf eğer maaş bankamız olsaydı alamazdiniz başka banka ya yatan promosyon a el koyamaz 2020 de garanti den kredi çektim odeyemedim icralık oldum maaşıma 4/1 haciz geldi garantiden ama 2022 de hacizim devam ettiği halde vakıf promosyon u 27 bini aldım ona dokunamaz


SapiensX
23 Ekim 2025 20:56
Eyvallah çok teşekkür ederim bilgilendirdiğin için
FCoksen1974, 1 saat önce

Vakıf eğer maaş bankamız olsaydı alamazdiniz başka banka ya yatan promosyon a el koyamaz 2020 de garanti den kredi çektim odeyemedim icralık oldum maaşıma 4/1 haciz geldi garantiden ama 2022 de hacizim devam ettiği halde vakıf promosyon u 27 bini aldım ona dokunamaz


FCoksen1974
Şef
23 Ekim 2025 20:58

Rica ederim iyi akşamlar

SapiensX, 44 dk. önce
Eyvallah çok teşekkür ederim bilgilendirdiğin için

FCoksen1974
Şef
23 Ekim 2025 21:00

Ayrıca orada yazmışsınız Adalet çalışanı promosyon a çökmüş diye vakifa borcu varsa tabi çöker çünkü maaş bankasi o promosyonu da o yatırıyor

SapiensX, 44 dk. önce
Eyvallah çok teşekkür ederim bilgilendirdiğin için

SapiensX
23 Ekim 2025 21:02
Aynen, adalet personeline cidden çok üzüldüm, millet hep ekran görüntüsü atmış promosyon yattığı dakika kesilmiş, vakıfa borcu olanlar bunlar.
FCoksen1974, 40 dk. önce

Ayrıca orada yazmışsınız Adalet çalışanı promosyon a çökmüş diye vakifa borcu varsa tabi çöker çünkü maaş bankasi o promosyonu da o yatırıyor


FCoksen1974
Şef
23 Ekim 2025 21:03

Maaş bankası olduğu için promosyon u alır Şırnak ta 2022 de icralık olan arkadaşlar vardı vakıf ile hiçbiri alamadı promosyon

SapiensX, 38 dk. önce
Aynen, adalet personeline cidden çok üzüldüm, millet hep ekran görüntüsü atmış promosyon yattığı dakika kesilmiş, vakıfa borcu olanlar bunlar.
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonu21 Ekim Promosyon İhalesi Tek Başlıkİsbankasi Promosyon 100.000 TLZam hayırlı olsunİcralık polislerİkinci konu ne zaman yatar....Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerpromosyon hacizleri başladı22 yaşındayım polis olmak için erken miİçeriden bilgi

Sözlük

çevgen 3 günün filmi 1 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 3 ayasofya 1 hamsi kuşu 1 İzlanda'da sivrisinek olması 2 1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 hacı bayram veli 1 Bugün olanlar 2 ben ağlarım ikimizin yerine 1

Son Haberler

Tropik bitkilerden sebzeye: Öğrenciler seralarda deneyim kazanıyorKuş avı kavgası kanlı bitti: Amcasını öldüren kardeşler tutuklandıBakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdikAlaşehir'de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 2 ölüGİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?