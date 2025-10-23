Promosyon ve haciz, bilgisi olan?

Arkadaşlar, Vakıfbank maaş icra kesintim devam ediyor, şimdi promosyon İşbankasına yatacak, tabi daha maaş için hesap dahi açmadık, Vakıf bu 89/1 miydi bildirimi ne zaman yollar acaba promosyona çökmek için ve adalet bakanlığı personellerinde gördük vakıfta icrası olanın yatan parası aynı dakika içinde takipli müşteri diye kestiler şikayet var sitesine ekran görüntüsü atmışlar, farklı banka avantajıyla (çok şükür İşbank oldu) başka hesaba fast ile promosyonu kaçırmaya fırsat olur mu acaba, bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

