23 Ekim 2025 20:00
tıbbi sekreterlikten paramediğe geçiş
Ana branşım paramedik çift branşım tds. Son alımda tds den atandım. 2026 kpss ye girip paramediğe geçiş yapsam herhangi bir ceza yeme durumum olur mu?

