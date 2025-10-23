Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

eğitim durumuyla tayin hakkında ?


23 Ekim 2025 21:34
eğitim durumuyla tayin hakkında ?

arkdaşlar merhaba son alımda bir şehir hastanesine hemşire olarak atandım.atandığım il dışında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum il dışına eğitim mazaretiyle tayin alabilr miyim ? bilgi verecek var mı teşekkürler

Çok Yazılan Konular

İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Sağlık yatırımları genel müdürlüğüKadrolu memurluktan sözleşmeliye geçiş işlemleri.il/ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan tıbbi sekreterTayin (izmir)Gebelik döneminde aynı hastalıktan heyet raporu almak yasak mı? Rapor yok sayılabilir mi?Teknik hizmetler sınıfı boşanma tayinEşi özel sektörde çalışan sağlık personelinin tayin talebi3+1 sağlıkçı, özel sektör mühendis eş durumu tayiniEş durumu tayini hk.

Sözlük

1000 TL ve 500 TL banknotun basılması gerekliliği 1 hattuşaş 1 Bugün olanlar 2 İzlanda'da sivrisinek olması 2 günün filmi 1 gidengelmez dağları 1 9 bin saat dayanabilen batarya 2 Leon'un çiçeği 1 Mattia Ahmet Minguzzi 1 Göbeklitepe 1

Son Haberler

Tropik bitkilerden sebzeye: Öğrenciler seralarda deneyim kazanıyorKuş avı kavgası kanlı bitti: Amcasını öldüren kardeşler tutuklandıBakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdikAlaşehir'de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 2 ölüGİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?