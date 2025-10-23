Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Ücretsiz İzin 45/A


23 Ekim 2025 21:52
Ücretsiz İzin 45/A

Merhaba 45/A yeni atanmış Hemşire Babanın ( eşim sözleşmeli öğretmen )7 aylık bebeğinden dolayı ücretsiz izin hakkı var mı bu durumu yaşayan veya şahit olan lütfen yazabilir mi şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Sağlık yatırımları genel müdürlüğüKadrolu memurluktan sözleşmeliye geçiş işlemleri4B'den 4B'ye geçişil/ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan tıbbi sekreterTayin (izmir)Gebelik döneminde aynı hastalıktan heyet raporu almak yasak mı? Rapor yok sayılabilir mi?Eğitim durumuyla tayin hakkında ?Eşi özel sektörde çalışan sağlık personelinin tayin talebi3+1 sağlıkçı, özel sektör mühendis eş durumu tayini

Sözlük

ayasofya 1 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 3 batıl inanç 1 3 ü bir arada Şampuan 1 ben ağlarım ikimizin yerine 1 ayıların dağ/yayla evlerine girmeleri 1 gidengelmez dağları 1 Mattia Ahmet Minguzzi 1 İzlanda'da sivrisinek olması 2 Savaş 1

Son Haberler

İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumluİstanbul için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Yarın öğleden sonra başlayacak!TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacakABD'deki yasadışı bahis soruşturması NBA'e sıçradıYönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?