TSK Sağlık Yönetmeliği ile ilgili sorum var


24 Ekim 2025 00:21
Göğüs cerrahisi polikliniği tarafından omurilik sinirleri üzerinde 7 adet schwannoma (sinir kılıfı tümörü) tespit edildi. Şuan ameliyat için gün bekliyorum. Ancak tümörlerin hepsi temizlenmeyecek. Sorum şu. Bu hastalıktan dolayı Sınıfı/branşı görevini yapamaz raporu verilir mi? Lütfen bilgilendirirseniz sevinirim.

