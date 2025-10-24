Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Açıktan Atama


24 Ekim 2025 10:49
Açıktan Atama
Merhabalar. Uzman Jandarma (sözleşmeli değil muvazzaf personel) olarak 15 yıldır görev yapmaktayım. Bu yıl istifa ederek açıktan atama yolu ile belediyeye geçiş yapmak istiyorum. 657 sayılı kanunun 97 maddesi gereğince 6 ay bekleme süresi olduğu karşıma çıkıyor. Belediye bu süreye bağlı kalmaksızın atamami yaparsa ilerde bir sıkıntı yaşar mıyım? Yada belediye için yaptirimi ne olabilir? Lütfen gerçekten bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.

