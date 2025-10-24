Merhabalar. Uzman Jandarma (sözleşmeli değil muvazzaf personel) olarak 15 yıldır görev yapmaktayım. Bu yıl istifa ederek açıktan atama yolu ile belediyeye geçiş yapmak istiyorum. 657 sayılı kanunun 97 maddesi gereğince 6 ay bekleme süresi olduğu karşıma çıkıyor. Belediye bu süreye bağlı kalmaksızın atamami yaparsa ilerde bir sıkıntı yaşar mıyım? Yada belediye için yaptirimi ne olabilir? Lütfen gerçekten bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.

