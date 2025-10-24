KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
24 Ekim 2025 10:53
Arşiv araştırmadı duyuru yok bir bildiri yok başladınız ne oldı

Sağlık bakanlığı bu konuda çok duyarsız yeni atandık bir bildiri yok arasan doğru dürüst cevap veren yok duyuru yok bir bildiği olan bilen var mı

