teftiş kurulu karari ile yer değiştirme

selamün aleyküm, diyanette görev yapıp şikayet üzerine soruşturma geçirip teftiş kurulu tarafından zorunlu yer değiştirmesi yapılan oldu, böyle bir durumda personelin itiraz hakkı varmı? varsa ne yapması gerekir, yani onların gönderdiği yere değilde başka bir yere gitmek isteme gibi bir şansı varmı.

