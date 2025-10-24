Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İsteğe Bağlı Tayin Hakkında


24 Ekim 2025 11:24
İsteğe Bağlı Tayin Hakkında

İKM OLARAK GÖREV YAPIYORUM. 2024 YILI 2. AİLE BİRLİĞİ MAZARET TAYİNİ İLE BAŞKA BİR CEZA İNFAZ KURUMUNA TAYİN OLDUM. 2026 YILI İSTEĞE BAĞLI MAZARET TAYİNİNDE TAYİN YAZSAM ÇIKARMI. 2 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ YAKLAŞIK 1 AY İLE DOLDURAMIYORUM. KARARNAMEDE 1 AĞUSTOS TARİHİNİ ESAS ALIYOR. BEN 5 EYLÜLDE GÖREVE BAŞLADIM YENİ KURUMDA


citcimemur
24 Ekim 2025 11:29

2026 YILI İSTEĞE BAĞLI MAZARET TAYİNİNDE YAZMIŞIM YANLIŞLIKLA. İSTEĞE BAĞLI TAYİN OLACAK

Toplam 1 mesaj

