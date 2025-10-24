Mazeret Tayini açılırken tüm ilçelere başvuru olur mu?

Ankara'da kadrolu bir memurum, kız arkadaşımla yakın bir zamanda evlilik düşünüyoruz fakat mazeret tayini ile ilgili aklımızı kurcalayan bir şey var. Mazeret tayini ile ilgili duyuruda;

''Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.'' bu maddeye göre ilçe seçimi de yapılacağı yazıyor. İl dışı tayin olacağı zaman eşim yanıma gelirken sadece 1 ilçe mi seçebiliyor yoksa Ankara'da olan tüm ilçeleri seçebiliyor muyuz?