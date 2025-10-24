TAYİN DURUMU

Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Arkadaşlar merhaba, yhs sınıfına dahil bir kadrolu memur(hizmetli) tayin isteyebilir mi?Devlet memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan kısımda;"Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,b) Aday Memurlar, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli memurlar,(1)bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir."bu tür ibare ver. Böyle durumda hangi hükümler uygulanır bilgisi olan var mı?

