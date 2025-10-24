Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
2025/5 atama sonrası duyurusunun hala yayınlanmaması


24 Ekim 2025 13:10
2025/5 atama sonrası duyurusunun hala yayınlanmaması

Önceki atamalara baktığımızda sonuçlar açıklandıktan bir gün sonra ilk duyuru da yayınlanmış ama bu atamada hâlâ bir duyuru yayınlanmış değil bu konu hakkında bir bilgisi olan var mı acaba?

