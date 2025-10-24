Boşanma tayini hk.

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
24 Ekim 2025 13:59
Ben bir hastane de 657 tabi memurum sınıfım th ler acaba boşanma tayini nasıl oluyor biz erkeklerde fark var mı ayrıca bizim sınıf avantajlı mı yoksa SH sinifi gibi mi oluyor yardımcı olursanız memnun olurum hele ki bu yollardan geçmiş biri varsa şimdiden teşekkür ederim

