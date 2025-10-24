Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?


24 Ekim 2025 13:59
Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?

2008 sonrası yani 2016 da devlette öğretmenliğe sözleşmeli yasaya göre atanıp başladım. 2019 da resmi olarak memur oldum. 2016 öncesi dönemlerde özelde çalışmışlıklarımla şartlarım sağlandığı için 15 Eylül de emekli oldum. Fakat bağlanacak maaşı yaklaşık en az 35000 TL bekliyorken bağlanan maaş 18000 TL oldu. Bunun sebebi de yeni öğrenmiş olduğum 2008 sonrası atamalarda maaş hesaplama usulünü yasaylalarla değiştirmiş olmalarıymış. Bu para yaşamımı sürdürmem için mümkün olmayan bir miktar.

Birinci sorum devletteki eski görevime dönmem mümkün mü duyduğunuz bildiğiniz böyle örnekler var mı acaba.

İkinci sorum benim durumumda olup bu yasaların yarattığı sorunlara karşı kurumsal ya da bireysel hak arayışında bulunan girişimleri duyan bilen arkadaşım var mıdır.

Şimdiden çok teşekkür ederim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
24 Ekim 2025 14:18

Adınıza üzüldüm. Emekli maaşlarının düşmesi uzun süredir konuşulan bir konuydu. 5510 sayılı kanun maalesef buna sebep oldu. Ayrıca 5510'a tabi olmayan benim gibi eski memurlar da maalesef emeklilikte düşük maaş alıyorlar. Ek ödeme/seyyanen ödeme emekli maaşına etki etmediği için emekli olunca maaş çok düşüyor. Şu anda emekli olsam 27 yıllık, 1/4'te 4200 ek göstergeli mühendis olarak 35 bin Lira alacağım ki bu tutar mevcut maaşımın yarısı bile değil. Bu durumla karşılaşmamak için emekli olamıyorum maalesef.

Keşke bu büyük kararı almadan önce araştırsaydınız.

Geri dönüş çok zor maalesef. Ancak bir belediyeyi ikna ederseniz dönebilirsiniz. Sonra da yapabilirseniz kurum değiştirebilirsiniz.

https://www.memurlar.net/haber/1107925/emekli-memurlarin-tekrar-memuriyete-alinmalari-mumkun-mu.html

"Kısaca genel olarak; emekli memurlar merkezi idareler dışında belediyelerde emekli aylıkları kesilmek suretiyle, genel hükümlere göre memur olarak atanma şartlarını taşıması, boş kadro bulunması ve kadronun şartlarını sağlaması halinde memur olarak açıktan atanmaları mümkündür. Emeklilerin yeniden hizmete alınmasında, idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Emekli memurlar, yeniden hizmete alınma için yargı yoluna başvurarak idareyi zorlayamazlar. Genel bütçeli bir kurumdan emekli olan memurun bir belediyede emekli aylığı kesilmek suretiyle yeniden görevlendirilebilmesi ve akabinde herhangi bir genel bütçeli kuruma naklen atanabilmesi mümkündür. Ayrıca, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2024 tarihli E-53773008-622.02-8768691 sayılı görüşünde, emeklilik hakkından faydalanan memurun memuriyete geri dönmesi durumunda herhangi bir bekleme süresine tabi olmadığı mütalaa edilmiştir"

https://www.memurlar.net/haber/1112449/emekli-ogretmen-ogretmen-olarak-goreve-donebilir-mi.html

"Emekliler genel itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnameli görevlere ve mahalli idareler (belediyelere) emekli aylıkları kesilmek suretiyle başlayabilir ama merkezi idarelere direkt başlamaları mümkün değildir."

Emekli aylığı hesaplama şekilleri yani 5510 ve 5434 sayılı kanunların emekli aylıklarını yüksek hesaplayacak şekilde değiştirilmeden düzelmez maalesef. Ya da hükümet emekliler için de ek bir ödeme çıkarmalı.


Fatih0035
Aday Memur
24 Ekim 2025 14:58

Bu sözleşmeli yasa ortalığı karıştırdı. İşe yarar haklar tuhaf bir şekilde askıya alınmış. Bunu öğrenmem geç oldu. Şoktan henüz çıkabildim atlatmam biraz sürdü. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Emsal örnekşer ve sizlerin yol göstermesi ile bir yol bulmaya çalışacağım.

Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.

jajacoelho
Genel Müdür
24 Ekim 2025 15:51

Fakat bağlanacak maaşı yaklaşık en az 35000 TL bekliyorken

emeklilik kararı gibi çok önemli bir konuyu piyangoya bırakan birine hiç emekli maaşı vermeseler niye vermediniz demem

benim emekliliğime 20 yıl varken ıncık cıncık ettim tüm kuralları kanunları her haberi okudum öğrendim


spock
Genel Müdür
24 Ekim 2025 18:36

Tam olarak ne göre 35.000 lira olarak hesapladınız? Ona göre cevabınız değişir.

Dönüş mümkün değil.


Fatih0035
Aday Memur
24 Ekim 2025 20:52

Ne deseniz haklısınız.

Fatih0035
Aday Memur
24 Ekim 2025 21:01

Derecem 1 in 4 ü , 27 yıllık öğretmen , Kademe 3600

Maaş hesabını

https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/LogoutAction.do

bu linkteki sayfadan yapmıştım.

Buraya göre 37000 civarı görünüyordu. Fakat bu sayfada hesapta 2008 öncesi ya da sonrası atanma ile ilgili hiçbir bilgi yoktu

berkaydal
Daire Başkanı
24 Ekim 2025 21:34

En az yarısından fazlası böyledir öğretmenlerin. Şu an emekli olsa kaç lira alacağını bilen bir elin parmaklarını geçmez. Hâlâ başöğretmenlik artsın uzmanlık artsın seyyanen zam istiyoruz diye sayıklıyorlar. Şimdi diyoruz kötü oluyoruz. Devam. Bu camia böyle.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
25 Ekim 2025 00:16

Bu sayfa 5434'e tabi yani 1 ekim 2008'den önce memuriyete başlayan kişilerin emekli maaş ve ikramiyesinin hesaplandığı sayfa. Siz 2019'da memur olduğunuz için 5434'e değil 5510'a tabisiniz maalesef. Bildiğim kadarıyla 5510'a tabi olanların maaşı çalıştıkları süre, toplam ödenen prim ve aylık bağlama oranlarına göre belirleniyor.

Bu durumda ya sağlam referans bulup belediyede işe girmeye çalışacaksınız ya da ek iş yapacaksınız maalesef. Yalnız tekrar memuriyete dönerseniz emekli maaşınız kesilir, sadece memur maaşı alırsınız.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 01:06

Gelecek selin farkında değil kimse...

SGK Başkanı: ?Eskiden 50 yaşında ölüyorduk. Bugün emekli 3 milyon arttı. 78?ine kadar aylık alıyorlar?, demiş.

50 yaşında ne zaman ölündüğünü, nüfus artışını, ödenen primleri söylememiş... Algı değil de gerçekten bu ifadelerine (değil kültürümüzde insanlıkça, saygı ve merhamet gösterilmesi gereken, yaş almışlar için durumu zaten belli) inanıyorsa durum daha vahim. Bir seferde üç beş firmanın silinen vergi borcu üç sene 80 milyona asgari ücret olarak verilebiliyordu bunu sa söyleseydi. Bu arada 1999 öncesi herkes EYT yaşında emekli olabiliyordu orada da algı var. Eskiden emeklilik tazminatıyla İstanbul'un ortalama semtinde ev bir araba alınıyordu o da ayrı. Eskiden emekli maaşı çalışan maaşının yüzde yetmiş (iki-ya da üç galiba) az olamıyordu o da ayrı. Düşük ödenen primler, kaçan vergiler ayrı.

"Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2024-2026 Dünya Sosyal Koruma Raporu'na göre emeklilik harcamaları" diye arama yapın algıyı görün.

ekşi'de gördüğüm bir hesaplamayı yapay zekaya yaptırayım, dedim. "2000 yılından 2025?e kadar her ay 250 dolar yatırdığını düşün. ortalama sgk prim ücreti bu kadardır. s&p500 endeksinin uzun vadeli ortalama yıllık getirisi (temettüler dahil) dikkate alarak 25, 30, 35, 40 senede oluşacak portföyü hesapla." gelen cevaptan sonra TL'ye çevir dedim. Sonrasında "peki 35000 emekli maaşı alan kişi kaç sene maaş alırsa bu miktarlara ulaşır." dedim. İşte öylesine bir oyun. Sağlık harcamaları diyecektim ama aklıma farklı kalemler geldi.

berkaydal
Daire Başkanı
25 Ekim 2025 12:43

Adamlar her bilgiyi kendi lehlerine olacak şekilde eğip büküyor.

Hadi bazı insanlar normal olarak inanıyor. Matematik bilmez hesap bilmez. Bizim öğretmen camiasına ne demeli. Topluma ışık olacak öğretmenler bizzat karanlığın kendisi olmuş. dünyadan haberi yok.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 17:02

Büyük yalan teorisi varmış: "Yeterince büyük bir yalan söyler ve onu tekrar etmeye devam ederseniz, insanlar sonunda ona inanmaya başlayacaklardır...."

Güvenilmez, bir defa yalan söylediği tespit edilmiş, bir işten çıkarı bulunan... kişilerin getirdiği haberlere karşı dikkatli olunup araştırılması gerektiği apaçık meydandayken... Araştırmadan, incelemeden uzak kişilerin hükümleri bir kıymet ifade etmese de maalesef verdiği netice meydanda.

goztepe1923
Memur
25 Ekim 2025 17:09

miilet çeyrek asırdan fazla çalışıp emekli olan bir öğretmene 18 bin lira verilmesini yadırgamayıp niye araştırmadın diye adamı suçlu çıkarmış.

bu kafayla bize ne yapsalar mübah


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
25 Ekim 2025 18:23

Araştırmadan il dışı atamaya baş vurmak gibi bir durum.Araştırmak gerekli.Ben alakam olmadığı halde değişikliğin ne olduğunu anlamak üzere buradaki başlıkları okumuştum.Bilmeyen bir öğretmen arkadaşıma yol gösteririm diye düşünüp.Kendi durumumu öğretmenliğimin 8. Yılında öğrenip planlarımı ona göre yaptım.Birikim, ek emeklilik, hedef emeklilik yaşı gibi.Bunlar önemli hayatımız için.

jajacoelho
Genel Müdür
25 Ekim 2025 18:27

konu: maaşın adama sürpriz olması..

adam başlığı niye bu emekli maaşları az diye açsa herkes ona göre cevap yazar

konu hakkında görüş belirtenler gayet doğru yazmış,sizinki konu dışı cevap vermek olur

