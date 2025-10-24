Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?

2008 sonrası yani 2016 da devlette öğretmenliğe sözleşmeli yasaya göre atanıp başladım. 2019 da resmi olarak memur oldum. 2016 öncesi dönemlerde özelde çalışmışlıklarımla şartlarım sağlandığı için 15 Eylül de emekli oldum. Fakat bağlanacak maaşı yaklaşık en az 35000 TL bekliyorken bağlanan maaş 18000 TL oldu. Bunun sebebi de yeni öğrenmiş olduğum 2008 sonrası atamalarda maaş hesaplama usulünü yasaylalarla değiştirmiş olmalarıymış. Bu para yaşamımı sürdürmem için mümkün olmayan bir miktar.

Birinci sorum devletteki eski görevime dönmem mümkün mü duyduğunuz bildiğiniz böyle örnekler var mı acaba.

İkinci sorum benim durumumda olup bu yasaların yarattığı sorunlara karşı kurumsal ya da bireysel hak arayışında bulunan girişimleri duyan bilen arkadaşım var mıdır.

Şimdiden çok teşekkür ederim.