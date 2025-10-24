Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Emeklilikte mağduriyet ve sonrasında eski göreve dönüş?


24 Ekim 2025 13:59
Emeklilikte mağduriyet ve sonrasında eski göreve dönüş?

2008 sonrası yani 2016 da devlette öğretmenliğe sözleşmeli yasaya göre atanıp başladım. 2019 da resmi olarak memur oldum. 2016 öncesi dönemlerde özelde çalışmışlıklarımla şartlarım sağlandığı için 15 Eylül de emekli oldum. Fakat bağlanacak maaşı yaklaşık en az 35000 TL bekliyorken bağlanan maaş 18000 TL oldu. Bunun sebebi de yeni öğrenmiş olduğum 2008 sonrası atamalarda maaş hesaplama usulünü yasaylalarla değiştirmiş olmalarıymış. Bu para yaşamımı sürdürmem için mümkün olmayan bir miktar.

Birinci sorum devletteki eski görevime dönmem mümkün mü duyduğunuz bildiğiniz böyle örnekler var mı acaba.

İkinci sorum benim durumumda olup bu yasaların yarattığı sorunlara karşı kurumsal ya da bireysel hak arayışında bulunan girişimleri duyan bilen arkadaşım var mıdır.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
Adınıza üzüldüm. Emekli maaşlarının düşmesi uzun süredir konuşulan bir konuydu. 5510 sayılı kanun maalesef buna sebep oldu. Ayrıca 5510'a tabi olmayan benim gibi eski memurlar da maalesef emeklilikte düşük maaş alıyorlar. Ek ödeme/seyyanen ödeme emekli maaşına etki etmediği için emekli olunca maaş çok düşüyor. Şu anda emekli olsam 27 yıllık, 1/4'te 4200 ek göstergeli mühendis olarak 35 bin Lira alacağım ki bu tutar mevcut maaşımın yarısı bile değil. Bu durumla karşılaşmamak için emekli olamıyorum maalesef.

Keşke bu büyük kararı almadan önce araştırsaydınız.

Geri dönüş çok zor maalesef. Ancak bir belediyeyi ikna ederseniz dönebilirsiniz. Sonra da yapabilirseniz kurum değiştirebilirsiniz.

https://www.memurlar.net/haber/1107925/emekli-memurlarin-tekrar-memuriyete-alinmalari-mumkun-mu.html

"Kısaca genel olarak; emekli memurlar merkezi idareler dışında belediyelerde emekli aylıkları kesilmek suretiyle, genel hükümlere göre memur olarak atanma şartlarını taşıması, boş kadro bulunması ve kadronun şartlarını sağlaması halinde memur olarak açıktan atanmaları mümkündür. Emeklilerin yeniden hizmete alınmasında, idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Emekli memurlar, yeniden hizmete alınma için yargı yoluna başvurarak idareyi zorlayamazlar. Genel bütçeli bir kurumdan emekli olan memurun bir belediyede emekli aylığı kesilmek suretiyle yeniden görevlendirilebilmesi ve akabinde herhangi bir genel bütçeli kuruma naklen atanabilmesi mümkündür. Ayrıca, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2024 tarihli E-53773008-622.02-8768691 sayılı görüşünde, emeklilik hakkından faydalanan memurun memuriyete geri dönmesi durumunda herhangi bir bekleme süresine tabi olmadığı mütalaa edilmiştir"

https://www.memurlar.net/haber/1112449/emekli-ogretmen-ogretmen-olarak-goreve-donebilir-mi.html

"Emekliler genel itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnameli görevlere ve mahalli idareler (belediyelere) emekli aylıkları kesilmek suretiyle başlayabilir ama merkezi idarelere direkt başlamaları mümkün değildir."

Emekli aylığı hesaplama şekilleri yani 5510 ve 5434 sayılı kanunların emekli aylıklarını yüksek hesaplayacak şekilde değiştirilmeden düzelmez maalesef. Ya da hükümet emekliler için de ek bir ödeme çıkarmalı.


Fatih0035
Aday Memur
Bu sözleşmeli yasa ortalığı karıştırdı. İşe yarar haklar tuhaf bir şekilde askıya alınmış. Bunu öğrenmem geç oldu. Şoktan henüz çıkabildim atlatmam biraz sürdü. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Emsal örnekşer ve sizlerin yol göstermesi ile bir yol bulmaya çalışacağım.

Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.

