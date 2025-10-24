Emeklilikte mağduriyet ve sonrasında eski göreve dönüş?

Adınıza üzüldüm. Emekli maaşlarının düşmesi uzun süredir konuşulan bir konuydu. 5510 sayılı kanun maalesef buna sebep oldu. Ayrıca 5510'a tabi olmayan benim gibi eski memurlar da maalesef emeklilikte düşük maaş alıyorlar. Ek ödeme/seyyanen ödeme emekli maaşına etki etmediği için emekli olunca maaş çok düşüyor. Şu anda emekli olsam 27 yıllık, 1/4'te 4200 ek göstergeli mühendis olarak 35 bin Lira alacağım ki bu tutar mevcut maaşımın yarısı bile değil. Bu durumla karşılaşmamak için emekli olamıyorum maalesef.
Keşke bu büyük kararı almadan önce araştırsaydınız.
Geri dönüş çok zor maalesef. Ancak bir belediyeyi ikna ederseniz dönebilirsiniz. Sonra da yapabilirseniz kurum değiştirebilirsiniz.
https://www.memurlar.net/haber/1107925/emekli-memurlarin-tekrar-memuriyete-alinmalari-mumkun-mu.html
"Kısaca genel olarak; emekli memurlar merkezi idareler dışında belediyelerde emekli aylıkları kesilmek suretiyle, genel hükümlere göre memur olarak atanma şartlarını taşıması, boş kadro bulunması ve kadronun şartlarını sağlaması halinde memur olarak açıktan atanmaları mümkündür. Emeklilerin yeniden hizmete alınmasında, idarenin takdir hakkı bulunmaktadır. Emekli memurlar, yeniden hizmete alınma için yargı yoluna başvurarak idareyi zorlayamazlar. Genel bütçeli bir kurumdan emekli olan memurun bir belediyede emekli aylığı kesilmek suretiyle yeniden görevlendirilebilmesi ve akabinde herhangi bir genel bütçeli kuruma naklen atanabilmesi mümkündür. Ayrıca, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2024 tarihli E-53773008-622.02-8768691 sayılı görüşünde, emeklilik hakkından faydalanan memurun memuriyete geri dönmesi durumunda herhangi bir bekleme süresine tabi olmadığı mütalaa edilmiştir"
https://www.memurlar.net/haber/1112449/emekli-ogretmen-ogretmen-olarak-goreve-donebilir-mi.html
"Emekliler genel itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnameli görevlere ve mahalli idareler (belediyelere) emekli aylıkları kesilmek suretiyle başlayabilir ama merkezi idarelere direkt başlamaları mümkün değildir."
Emekli aylığı hesaplama şekilleri yani 5510 ve 5434 sayılı kanunların emekli aylıklarını yüksek hesaplayacak şekilde değiştirilmeden düzelmez maalesef. Ya da hükümet emekliler için de ek bir ödeme çıkarmalı.
