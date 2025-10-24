Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

yaş


24 Ekim 2025 14:20
yaş
yaş

Emre3466
Aday Memur
24 Ekim 2025 14:21
34

Bybamsı
Aday Memur
24 Ekim 2025 14:31
kaç
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İsbankasi Promosyon 100.000 TL2025 banka promosyonuİcralık polislerZam hayırlı olsunİkinci konu ne zaman yatar....promosyon hacizleri başladıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler22 yaşındayım polis olmak için erken miC dilimi 16/ 5 maddesi aktif çalışmamaYeni torba yasası

Sözlük

Bugün olanlar 3 hidrojen 1 Göbeklitepe 1 lemur 3 kanıksamak 1 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 4 çevgen 3 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 1 sözlük yazarlarının muhalif ağırlıklı olması 1 burak ayaz 1

Son Haberler

Oto tamirhanesinde çıkan yangından son anda kurtuldularYusuf Tekin: 'İmam hatip okullarını bir marka haline getireceğiz.' dediğimde....Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' AyrıntılarıCinayeti itiraf etti: 'Hasret'i boğup kuyuya attım'RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?