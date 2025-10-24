Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması


Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
2025/1 kpss puanımla Kit e yerleştim.Qma Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle başlatmadılar.Dosyam istinaftadır.Ne yapmalıyım?

hangi kit
