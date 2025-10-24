Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
merhaba ben kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum düz memurluğa sağlık bakanlığından 657 liyim. bunu nasıl yapabilirim wn azından bilgi almak istiyorum mobbingler beni çok yıprattı :(

Önce başhekiminizle görüşün. Kurum bulursam bana muvafakat verir misiniz diye sorun. Okey derse belediye yada üniversitelere başvurun. memur ünvanı ile alabilirler. (iş başhekimde bitiyo)

