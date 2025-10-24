Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
TAYİN HAKKI ( BELEDİYE - ÜNİVERSİTE )


Merhabalar iyi günler . X bir üniversitede memur olarak görev yapmaktayım . Başka bir ilde Y Belediyesine başvuruda bulundum ve boş kadro olduğu için başvuruma olumlu dönüş yapıldı resmi yazı üniversiteme geldi yaklaşık 40 gündür bizim kurumda bekliyor ret vermediler onay vereceğini söylediler ama bu sefer Belediye talepten vazgeçeceğiz diyor çünkü 40 gün oldu bu durumda ne yapmalıyım tecrübeli kişilerden destek bekliyorum .

