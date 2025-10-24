Antrenmanlarla matematik ayarında sıfırdan tarih anlatan kanal

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
35'den sonra kamuda mühendislikSınavsız 2. üniversite kayıtları 22 Ekim'e uzatıldı.KPSS tarih için hiç bilmeyen sıfır birisine öneri?Bilgisayar mühendisi olarak memur olmak?2025/1 KPSS merkezi atama güvenlik soruşturmasıÖSYM merkezi atamadan sözleşmeli olarak atanmakDuygusallıgı nasıl bırakabilirim?Kamu Yönetimi Mezunu Olup Adalet Öğretmenliği Düşünenler İçin Formasyon MuammasıÇaykur mevsimlik işçileri memuriyete geçiriyor KPSS yoluyla memur alımından vazgeçiyor
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?