Antrenmanlarla matematik ayarında sıfırdan tarih anlatan kanal


24 Ekim 2025 16:58
antrenmanlarla matematik ayarında sıfırdan tarih anlatan bir kanal ve soru bankası varmı? kpss çalışıyorum ama yapamıyorum. bunun gibi bir kaynak varmı? en basitten alan yani en azından yapabildiğimi göreyim

