Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolü


24 Ekim 2025 18:20
Hocalarım merhaba ben küçük bir okulda görev yapıyorum kantimiz yok, okulun karşısında küçük bir bakkal var çocukları nöbetçi öğretmen kontrolünde oraya yolluyoruz, fakat şundan rahatsızım müdür bazı konularda mobbing uyguluyor, ayrıca bakkal ile çok içli dışlı sürekli ona kahvaltılar sabah kahveleri yemekler hazırlanıyor bir nevi çıkar ilişkisi olduğunu düşünüyorum, bahçede nöbetçi olduğumda öğrencilerin okul dışına bakkala gitmesine engel olabilir miyim ? En azından kendi nobetimde böyle bir hakkım var mı yoksa zorunlu mu çocukların takibini yapmam. Yardımcı olursanız sevinirim.


spock
Genel Müdür
24 Ekim 2025 18:34

Okulunuza dilekçe ile "nöbetçi öğretmenin görevleri ve sorumluluklarını" sorun. Alacağınız cevaba göre hareket edin.

