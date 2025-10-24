Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşmeli personel en fazla kaç gün rapor alabilir?


24 Ekim 2025 20:17
Sözleşmeli personel en fazla kaç gün rapor alabilir?

ameliyat oldum o süreçte 30 günlük hakkımı kullanmıştım ayrı ayrı 10 ar gün olmak üzere. 1 gün rapor almam lazım alabilir miyim?


Hannibal Barca
Memur
24 Ekim 2025 21:37
Heyet raporunda sınır yok ama tek hekim raporu toplamda en fazla 40 gün alınabilir.
