24 Ekim 2025 20:30
Devlet memuru ve işçiler
Merhabalar 4C devlet memuruyum. Kuruluşumuzda mutfağa hizmet alımı yapılmış. Buraya kadar sorun yok. Sormak istediğim ihale verilmiş olan şirket elemanları mutfakta görev yapıyor. Lakin 1 tanesi memurların bulunduğu katta çalışıyor bu doğru bir şey midir kanunu kitabı varımdır. Benim düşüncem ihale olması sebebiyle çalışanlar ve memurlar ayrı ortamda bulunmalı. Bilginiz varsa yazarsanız sevinirim

