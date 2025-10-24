Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Sözleşmeli personel 3+1 sözleşme süresi


24 Ekim 2025 20:43
Sözleşmeli personel 3+1 sözleşme süresi

Arkadaşlar her yıl aralık ayında yenilenen sözleşmeyi fesh etme yetkisi idarede var mıdır? Yani bu personelle sözleşme yenilemiyorum diyebilir mi?

