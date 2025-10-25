TMO ile diğer kurumlar arasındaki maaş farkları

Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
25 Ekim 2025 01:00
Arkadaşlar merhaba.

Tmo?da memur olarak görev yapıyorum. Kpss çalışıp muhasebeye geçmeyi düşünüyorum. 657 ye tabii muhasebecilerle veyahutta memur, vhkilerle tmo arasındaki maaş farkı ne kadar bilen var mı ? Diğer kurumlardaki maaşları nasıl öğrenebilirim acaba ? Çok fazla fark yoksa tmo?dan ayrılmayı düşünüyorum. Şimdiden cevap yazan herkese teşekkür ederim.

