1999-2010 Arası Göreve Başlayanların Emeklilik Yaşı

Çok yerde aradım ama bulamadım. Yanlış ise düzeltin lütfen. 2010 yılında torba yasa ile mevcut çalışanlar dahil, emeklilik yaşı 52 den 55 e çıkarıldı. Malum 1999 öncesi yaş haddi bulunmuyordu.

#Peki 1999 ile 2010 arasında göreve başlayanların yaş haddi 52 iken, kazanılmış bu hakkın 55 e çıkarılarak pek çok çalışanın mağdur edilmesi Anayasa'ya uygun mudur?

Bildiğim kadarı ile bir değişiklik yapılıyor ise değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren göreve başlayanları ilgilendirmesi gerekir. Böyle durumlarda vatandaşın lehine olan kazanımlar işletilir.

#Eğer uygun değilse nasıl hakkımızı arayabiliriz?

Aldığım birkaç duyuma göre tabi doğrumu bilmiyorum;

1-Yasa ile değişiklik yapıldığı için mahkemeye itirazlar kabul edilmiyormuş,

2-Ancak emekli dilekçesi verildikten sonra itirazlar kabul ediliyormuş (tabi o zaman da fazladan çalışılan 3 sene çöp oluyor, zamanı ve yaşı geriye almak imkansız, maddi tazminat verilse bile bence hiçbir anlamı kalmıyor.)

#Böyle bir mağduriyetten dolayı hakkını arayıp olumlu ya da olumsuz bir netice alan oldu mu?

#Emniyet Sendikasında görevli ya da farklı hukukçu arkadaşlar böyle bir mağduriyet hakkında hukuksal bir çalışma yaptılar mı?

#Emniyet SEN pek çok çalışanı işgilendiren, ama çoğunun haberi bile olmayan, geri kalanının da umutsuzluk çukurunda yok olduğu bu mağduriyeti de gündemine taşır mı acaba?