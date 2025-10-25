Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

POLNET-4 SORGU SEBEBİYLE İHRAÇTAN GERİ DÖNEN VAR MI ?


25 Ekim 2025 03:10
MRB ben sorgu sebesiyle il disiplin kurulu tarafından meslekten çıkarma istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilim

1. sorum. YDK son savunma alacak mı almak zorunda mı yoksa bir sabah direkt ihraç haberiyle mi uyanacam

2. sorum. YDK nın karar süreci il disiplin kurulundan ne kadar sonra oluyor.

3. ve son sorum. sorgudan idari olarak ihraç olup geri dönenler varsa burdan yazabilir mi

teşekkür ediyorum şimdiden

