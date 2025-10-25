Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İsbank hesap açma sorunu


25 Ekim 2025 08:59
İsbank hesap açma sorunu

Arkadaşlar kolay gelsin herkese. 2014 yılında isbankasi uygunsuz kullanım gerekce göstererek isbank hesabı kapattı. bugün bankaya gittiğimde hesap açamıyoruz dediler. maaş anlaşması malum isbank ile yapıldı ne yapmam gerek ? başka hiç bı bankada sorunum yok adli idari işlem yok. bilgisi olan biri yardım ederse sevinirim


ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
25 Ekim 2025 09:28
Kardesim, gruplarda bilgilendirme yapildi. Herkesin hesabi otomatik olarak acilacak. Yani toplu sekilde yapiliyor. Sen hesabin acildiginda isbank uygulamasinda acmayi dene olmazsa subeye gidersin her turlu acarlar. Ne yani maasini vermeyecekler mi?

Istanbul -polisi
25 Ekim 2025 09:30
cevap için teşekkürler
Toplam 2 mesaj

