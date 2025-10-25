Milli Bayramlar-Bayrak-Resim

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Milli ve dini bayramlar bizim kültürümüzde önemli bir rol oynar. Milli ve dini bilinç, ruh ve şuur uyanması için bunlarda etkinlikler yapılır. Bu bazen saatlerce çocukların ayakta bekletilmesi ve ilgilerini çekmeyen programlarla ters etkiye neden olur. Bununla beraber bayrakların her tarafta dalgalanması ise ayrı güzellik olur benim gözümde. Yüksek yerlerdeki, tepelerdeki büyük bayrakların dalgalanması göğüsümde ayrı his uyandırdığı his ise bambaşka... Onun zevkini hiçbiri vermez. Yalnız bayrak yıpranmışsa ise o zevk bazen üzüntüye bazen öfkeye döner.

Bazı yerlerde okul idarecileri whatsapp gruplarında milli bayramlarda binalara bayraklar asılması ve yanında iki tane aynı boyutta olmak üzere (biri diğerinden küçük olmayacak şekilde) resim olması emri gelmiş. Ödenek ise yok. Bilmiyorum oldum olası sokaklarda resimler hoşuma gitmedi. Çocukluğumda bile haberlerde İran, Irak, Suriye gibi ülkelerde kocaman kocaman resimleri görünce hoşuma gitmezdi. Her yere geldi mi, birilerinin işgüzarlığımı onu bilmiyorum.

