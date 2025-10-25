Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Milli bayramlarda resim ve bayrak asılması uygulaması.


25 Ekim 2025 09:26
Milli bayramlarda resim ve bayrak asılması uygulaması.

Milli ve dini bayramlar bizim kültürümüzde önemli bir rol oynar. Milli ve dini bilinç, ruh ve şuur uyanması için bunlarda etkinlikler yapılır. Bu bazen saatlerce çocukların ayakta bekletilmesi ve ilgilerini çekmeyen programlarla ters etkiye neden olur. Bununla beraber bayrakların her tarafta dalgalanması ise ayrı güzellik olur benim gözümde. Yüksek yerlerdeki, tepelerdeki büyük bayrakların dalgalanması göğüsümde ayrı his uyandırdığı his ise bambaşka... Onun zevkini hiçbiri vermez. Yalnız bayrak yıpranmışsa ise o zevk bazen üzüntüye bazen öfkeye döner.

Bazı yerlerde okul idarecileri whatsapp gruplarında milli bayramlarda binalara bayraklar asılması ve yanında iki tane aynı boyutta olmak üzere (biri diğerinden küçük olmayacak şekilde) resim olması emri gelmiş. Ödenek ise yok. Bilmiyorum oldum olası sokaklarda resimler hoşuma gitmedi. Çocukluğumda bile haberlerde İran, Irak, Suriye gibi ülkelerde kocaman kocaman resimleri görünce hoşuma gitmezdi. Her yere geldi mi, birilerinin işgüzarlığımı onu bilmiyorum.


sınıfdefteri
Aday Memur
25 Ekim 2025 11:22
"Resim" derken? Sizi rahatsız eden "Atatürk" resmi mi? Çalıştığım hemen hemen bütün okulları düşünüyorum (köy okulu hariç) binanın en üst katından bayrağımız ve yanında Atatürk bizi selamlardı. Bu bize dys, ebys ya da başka mecralardan gelmezdi. Gururla yapardık, yapmaya da devam edeceğiz.

Sakaryalı540
Şef
25 Ekim 2025 12:15

Allah seni Atatürk ile haşretsin inşallah sizi rabbim asla ayırmasın birbirinizden ne güzel bir sevgin var atana karşı tebrik ederim sizlere

sınıfdefteri, Dün
atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 12:19

Yazıyı tam okursanız; ödenek olmaması, iki resim ve daha önceleri örneği ülkelerin (şimdi ikisinde farklı rejim geldi) vurgulandığını görürsünüz.

Şahıslara sevgi ve saygı ayrı mesele, resim ayrı mesele. Yukarıdaki vurgularla beraber şahıs ismi olarak istediğiniz ismi getirebilirsinin (hatta en çok sevdiğim Türk Hakanları'ndan Fatih Sultan Mehmet bile olabilir.) resimleri de olsa benim için farketmez. Bayrak ise ayrı bir mesele.

Her neyse... Bazı yerlerde uygulanınca görürsünüz.

sınıfdefteri, Dün
Sakaryalı540
Şef
25 Ekim 2025 12:19

Sizlere ahiret hayatında başarılar dilerim.

sınıfdefteri, Dün
atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 12:30

İsmet İnönü'nün paralara resmini koyma girişimi hep eleştirilir. Fakat tarihi perspektiften bakınca hem o dönemdeki mevcut kanunlar hem de başa geçen hükümdarın kendi adına para bastırmasının hükümdarlık alameti olması gözden kaçırılır. O dönem İmparatorluk bakiyesi bir ülkede )padişahın tuğrası parada bulunurdu) ve Osmanlı'dan önceki devletler döneminin adeti devam ettirildiği zaman bu normal karşılanabilir. Cumhuriyet döneminde ise vurgu şahıslara değil milletedir. Millet değil de şahıslar vurgulanınca geleceği tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Bazı kurumlarda başladı da... Bakış açınıza göre eleştirmemeniz gerek o zaman. Aynı düşüncenin farklı versiyonları sadece.

Devletler için adalet ve halkın huzur ve refahı, hakkın yükseltilmesinden daha yüksek bir şey yoktur.

sınıfdefteri, Dün
sahin-gomu
Memur
25 Ekim 2025 12:38

AĞLAMAYA DEVAM HER YERDE ATAMIN RESMİNİ ÖLENE KADAR GÖRECEKSİN.

Sakaryalı540, Dün

Allah seni Atatürk ile haşretsin inşallah sizi rabbim asla ayırmasın birbirinizden ne güzel bir sevgin var atana karşı tebrik ederim sizlere


Shangrilla
Memur
25 Ekim 2025 13:42

Atam 100 yıldan fazladır kudurtuyor. Bu gidişle bir 1000 yıl daha kudurtacak gibi. Kudurun.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 14:00

Evet, iki resim birden olacak. Birileri bir resim için diğerleri diğer resim için kuduracak.

Yazı resmi değil, whatsapp mesajıymış ve zorunlu tutulmuş. İki arkadaşım uygulamayacak. Zaten iki resim için 5-6'şar binden 10-12 bin okul kasasında çıkması gerektiği de işin trajikomik yanı. Niçin yazı tam okunmaz onu da anlamıyorum.

Shangrilla, 11 saat önce

Atam 100 yıldan fazladır kudurtuyor. Bu gidişle bir 1000 yıl daha kudurtacak gibi. Kudurun.


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
25 Ekim 2025 18:26

Ben yazıyı okuyunca cumhurbaşkanının resminin asılmasından rahatsız olduğunu düşündüm.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 19:15

Resmi yazı olmadan kişilerin inisiyatifi, daha doğru ifadeyle -belki üst makamlarda işe yaramayacak ama- şahsi ikballeri için insanları zorunlu tutmasından, okulların maddi durumu meydandayken ek masraf çıkartılmasından diye uzayıp gidiyor hocam.

Çocukluk belki gençlik tabiri daha doğru -özellikle seçim dönemlerindeki durum ve masraftan- ve haberlerde gördüğüm farklı ülkelerdeki koca koca tabelalardan... diğer mesajlarda da resim konusunda bakışım açık.

Bu arada fikirler bence önemli. Çocuk yaşta belki bilinçalatına birşeyler söyleniyordur bilmiyorum ama bu durumun aksi tesir adeta alerjik reaksiyona neden olduğuna benim gibi çoklarınız şahit olmuştur. Hele doğru kullanılmadığında...

Konuyla muhatap iki arkadaşımdan daha kendine özgü düşünceleri olan okul masrafları vs. açısından yaklaştı. Diğer arkadaşım ise bundan Cumhurbaşkanı'nın (ki çok seviyor) haberi olmadığını, zarar verdiğini söylemiş. İlk dönemlerde taban çok karşı çıkıyordu, bilemiyorum, belki değişim geçirmişlerdir. O dönemde karşı çıkılan şeylerler şimdi yapılıyor. O halde insanlar niçin bir konuda birbirini eleştiriyor, o da garip durum.

Memleketinogretmeni, 6 saat önce

Ben yazıyı okuyunca cumhurbaşkanının resminin asılmasından rahatsız olduğunu düşündüm.


ingilizceci78
Memur
25 Ekim 2025 20:30

atatürk öldü gitti erdoğanda ölüp gidecek hatta Resulu Ekrem Peygamberimiz Muhammed s.a.v. bile öldü ve bizde ölüp gideceğiz inşAllah devletimiz kıyamete kadar devam eder. önemli olan insanlar


sınıfdefteri
Aday Memur
25 Ekim 2025 20:33
Neden bu kadar gizemli konuşuyorsunuz? Hangi il ve ilçe söylerseniz biz de nerelerde, nasıl resmi olmayan ama rica(!) ile saçma yaptırımların yaptırıldığını öğreniriz. İstanbul'un bir ilçesindeyiz. Bize böyle bir gizemli mesaj gelmedi. Elimizde Türk bayraklarımız, okul binamızda Atatürk ve dev Türk bayrağımız ile biz bayrama hazırız.
atahoca, 10 saat önce

Evet, iki resim birden olacak. Birileri bir resim için diğerleri diğer resim için kuduracak.

Yazı resmi değil, whatsapp mesajıymış ve zorunlu tutulmuş. İki arkadaşım uygulamayacak. Zaten iki resim için 5-6'şar binden 10-12 bin okul kasasında çıkması gerektiği de işin trajikomik yanı. Niçin yazı tam okunmaz onu da anlamıyorum.


Braweheart01
Genel Müdür
25 Ekim 2025 20:43

Konu sahibine söyleyeyim bizim kültürümüzde dini bayramlar vardır fakat milli bayramlar yoktur Anadolu köylerinde kimse birbirinin Cumhuriyet bayramını kutlamaz kimse 23 Nisan'da mevlüt okutmaz, milli bayramlar resmi kurumlarca kutlanmış/kutlaıyor olup çoğu 12 eylül darbesinden sonra ortaya çıkmıştır. Devlet büyüklerinin resimlerini konusunda konu sahibine hak veriyorum


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 20:54

Şahıslar ne kadar kutlu ve büyük olsalar da vefat eder, fikirleri ve davaları ise, takipçilerinin o yol üzere samimiyetle devam ettiği müddetçe yaşar, ta ki son ocak sönene, son nefes veren birey kalana kadar.

Devleti devlet yapan, milleti millet yapan unsurlar vardır. O unsurların yitip yok olması, sadece ismin kalması ile o devlet varlığını sürdürmüş olmaz. Türk Devleti'nin kıyamete kadar onu o yapan değerleri ile payidar kalması dileği ile...

ingilizceci78, 4 saat önce

atatürk öldü gitti erdoğanda ölüp gidecek hatta Resulu Ekrem Peygamberimiz Muhammed s.a.v. bile öldü ve bizde ölüp gideceğiz inşAllah devletimiz kıyamete kadar devam eder. önemli olan insanlar


metal3
Aday Memur
25 Ekim 2025 21:32
Türk bayrağı, Atatürk ve mevcut Cumhurbaşkanı'nın resminin asılması doğru bir uygulama olur

786786
Memur
25 Ekim 2025 22:03

devlet arması tasarlanmalı resmi törenlerde o asılmalı

