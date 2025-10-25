Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

öğle arası dışarı çıkış


25 Ekim 2025 10:21
öğle arası dışarı çıkış

öğle arası öğrencilerin dışarı çıkması ile ilgili bir yasal mevzuat var mı

öğrenci dışarı çıktı başına bir şey gelirse sorumlusu kim olacak


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 10:27

Nöbetçi öğretmen ve müdür yardımcısı ve okul idaresi sorumlu.

Bir haber: https://www.memurlar.net/haber/178470/meb-tramvay-kazasinda-ogretmenlerin-ihmali-yok.html

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti Adaletsizliği2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiNorm fazlası Atamalar ne zaman olacak?Emeklilikte mağduriyet ve sonrasında eski göreve dönüş?Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüAsker eşi mazerete bağlı yer değiştirme.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Öğrenciye Dokunma/Temas BürokrasiLise öğrencilerinin umursamazlığı.Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?

Sözlük

aynı şarkıyı dinlemek 3 Köri 2 lemur 3 land ve eli 5 burak ayaz 1 Çapkın erkek 4 Çapkın kadın 7 Bugün olanlar 2 İstanbul'dan Paris'e giden Sanat Hırsızlığı 4 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 2

Son Haberler

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltıTürkçülük fikrinin mimarı: Ziya GökalpKadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptıİzmir Foça'da sele kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldıÇiftçilere yaklaşık 2,8 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?