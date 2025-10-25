Öğle arası öğrencinin dışarı çıkması.

Öğle yemeği yemek için evine gidiyorsa veliden idare dilekçe alır. Altına "tüm sorumluluk bana aittir" yazar ve imzalar. Dilekçe okul güvenliğine bildirilir. Çocuk çıkış yapar, sorumluluk velidedir. Bazı okullar öğle arası çıkışa izin vermez, dilekçe ile de uğraşılmaz. (En güvenlisi)

