Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Öğle arası öğrencinin dışarı çıkması.


25 Ekim 2025 10:21
Öğle arası öğrencinin dışarı çıkması.

öğle arası öğrencilerin dışarı çıkması ile ilgili bir yasal mevzuat var mı

öğrenci dışarı çıktı başına bir şey gelirse sorumlusu kim olacak


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 10:27

Nöbetçi öğretmen ve müdür yardımcısı ve okul idaresi sorumlu.

Bir haber: https://www.memurlar.net/haber/178470/meb-tramvay-kazasinda-ogretmenlerin-ihmali-yok.html


sınıfdefteri
Aday Memur
25 Ekim 2025 11:16
Öğle yemeği yemek için evine gidiyorsa veliden idare dilekçe alır. Altına "tüm sorumluluk bana aittir" yazar ve imzalar. Dilekçe okul güvenliğine bildirilir. Çocuk çıkış yapar, sorumluluk velidedir. Bazı okullar öğle arası çıkışa izin vermez, dilekçe ile de uğraşılmaz. (En güvenlisi)

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 12:31

Evet, doğru ve net cevap bu.

sınıfdefteri, 2 saat önce
Öğle yemeği yemek için evine gidiyorsa veliden idare dilekçe alır. Altına "tüm sorumluluk bana aittir" yazar ve imzalar. Dilekçe okul güvenliğine bildirilir. Çocuk çıkış yapar, sorumluluk velidedir. Bazı okullar öğle arası çıkışa izin vermez, dilekçe ile de uğraşılmaz. (En güvenlisi)

jajacoelho
Genel Müdür
25 Ekim 2025 12:47

bizim okulda öğle arası bahçe kapıları açılır sadece bina girişi kapalıdır..öğrenciler isteyen evine gider isteyen okulda yer..kaç yıldır da böyle devam eder..öğle arası evine giden çocuktan okul mesul değildir ancak okul bahçesinden okul mesuldür


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 13:02

Başta alınan karar var ve veliler bilgisi dahilinde bir durum olduğu için sorun olmaz. Bizim dönemimizde de böyleydi. Kırsalda da bu sorun olmuyor. Kırsaldayken öğle arası bizde çocuklar eve giderdi. Küçük yerlerde de bu olabilir. Fakat günümüzde Büyük şehirlerde birçok öğrencinin öğle arası eve gidip gelmesi için süre yeterli değil. İstanbul'da liselerde çocukların epey bir kısmı 40-50 dakikalık, bazıları daha fazla süren yoldan geliyor. Anne ve babanın da çalıştığı düşünülürse durum daha netleşiyor. Bazı velilerin okul seçiminde etüt vb. tercihlerinden de bu etkili.

Günümüzde yaygın uygulama için bir okuldan güzel bir yazı örneği paylaşayım.

https://hasanoglanal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/09/765153/dosyalar/2020_02/12150848_OYle_ArasY_Okul_KurallarY.pdf

jajacoelho, 41 dk. önce

bizim okulda öğle arası bahçe kapıları açılır sadece bina girişi kapalıdır..öğrenciler isteyen evine gider isteyen okulda yer..kaç yıldır da böyle devam eder..öğle arası evine giden çocuktan okul mesul değildir ancak okul bahçesinden okul mesuldür

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti Adaletsizliği2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiEmeklilikte mağduriyet ve sonrasında eski göreve dönüş?Norm fazlası Atamalar ne zaman olacak?Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüMilli Bayramlar-Bayrak-ResimAsker eşi mazerete bağlı yer değiştirme.Öğle arası öğrencinin dışarı çıkması.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Öğrenciye Dokunma/Temas Bürokrasi

Sözlük

lemur 3 kanıksamak 1 aynı şarkıyı dinlemek 3 seni sevmiyorum artık 2 Köri 2 hidrojen 1 land ve eli 5 manyezit 1 Aslan burcu kadını 1 evlilik soyadı ile önceki soyadın birlikte kullanılması 2

Son Haberler

ALTAY Tankı'nda geliştirilen yetenekler KAAN için de ürün olduNusret-2025 Davet Tatbikatı başladıDenizli'de satırlı dehşet: Bir can kaybı varTürkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyorFed'in gelecek hafta faiz indirimine gitmesi bekleniyor

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?