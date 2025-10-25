Öğle arası öğrencinin dışarı çıkmasında yasal durum ne?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Milli bayramlarda resim ve bayrak asılması uygulaması.Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Öğrenciler arası şiddet ve zorbalık problemi.Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiNorm fazlası atamalar ne zaman olacak?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüÖğle arası öğrencinin dışarı çıkmasında yasal durum ne?Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?