Öğle arası öğrencinin dışarı çıkmasında yasal durum ne?


25 Ekim 2025 10:21
öğle arası öğrencilerin dışarı çıkması ile ilgili bir yasal mevzuat var mı

öğrenci dışarı çıktı başına bir şey gelirse sorumlusu kim olacak


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 10:27

Nöbetçi öğretmen ve müdür yardımcısı ve okul idaresi sorumlu.

Bir haber: https://www.memurlar.net/haber/178470/meb-tramvay-kazasinda-ogretmenlerin-ihmali-yok.html


sınıfdefteri
Aday Memur
25 Ekim 2025 11:16
Öğle yemeği yemek için evine gidiyorsa veliden idare dilekçe alır. Altına "tüm sorumluluk bana aittir" yazar ve imzalar. Dilekçe okul güvenliğine bildirilir. Çocuk çıkış yapar, sorumluluk velidedir. Bazı okullar öğle arası çıkışa izin vermez, dilekçe ile de uğraşılmaz. (En güvenlisi)

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 12:31

Evet, doğru ve net cevap bu.

jajacoelho
Genel Müdür
25 Ekim 2025 12:47

bizim okulda öğle arası bahçe kapıları açılır sadece bina girişi kapalıdır..öğrenciler isteyen evine gider isteyen okulda yer..kaç yıldır da böyle devam eder..öğle arası evine giden çocuktan okul mesul değildir ancak okul bahçesinden okul mesuldür


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 13:02

Başta alınan karar var ve veliler bilgisi dahilinde bir durum olduğu için sorun olmaz. Bizim dönemimizde de böyleydi. Kırsalda da bu sorun olmuyor. Kırsaldayken öğle arası bizde çocuklar eve giderdi. Küçük yerlerde de bu olabilir. Fakat günümüzde Büyük şehirlerde birçok öğrencinin öğle arası eve gidip gelmesi için süre yeterli değil. İstanbul'da liselerde çocukların epey bir kısmı 40-50 dakikalık, bazıları daha fazla süren yoldan geliyor. Anne ve babanın da çalıştığı düşünülürse durum daha netleşiyor. Bazı velilerin okul seçiminde etüt vb. tercihlerinden de bu etkili.

Günümüzde yaygın uygulama için bir okuldan güzel bir yazı örneği paylaşayım.

https://hasanoglanal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/09/765153/dosyalar/2020_02/12150848_OYle_ArasY_Okul_KurallarY.pdf

spock
Genel Müdür
25 Ekim 2025 13:55

Küçük yerlerin tamamında öğrenciler ve hatta öğretmenler evine gider.

