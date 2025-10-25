Toki 500 bin sosyal konut

arkadaşlar 18 30 yaş arası gençler ailesinin evi varsa başvuramıyormuş ancak biz 28 yaşında evliyiz eşimin ailesinin üzerine evi var ancak benim ailemin evi yok bu durumda ben başvurabilir miyim?

