Toki başvurusu için ikamet konusu

Hocam ben de evliyim 28 yaşındayız eşimin ailesinin evi var ancak benim ailemin evi yok yine de başvurabiliyor muyuz bilmiyorum şartlar karışık olmuş biraz

Hocam ben de evliyim 28 yaşındayız eşimin ailesinin evi var ancak benim ailemin evi yok yine de başvurabiliyor muyuz bilmiyorum şartlar karışık olmuş biraz