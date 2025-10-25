Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Toki başvurusu için ikamet konusu


25 Ekim 2025 11:05
Toki başvurusu için ikamet konusu

Arkadaşlar yeni sosyal konut projesine başvuru yapmak için şartlarda son 1 yıl ikamet zorunluluğu var fakat biz tayin gordugumuz icin bu şartı karşılayamıyoruz. Başvuru yapamayacakmıyız bu durumda bilgisi olan varmı


bilinçlivatandas
Şef
25 Ekim 2025 12:10
nüfusa kayıtlı olduğunuz ilde başvurabilirsiniz bence hocam bir de ikametinizi aldırmadıysanız yine başvurabilirsiniz

gncfb1990
Aday Memur
25 Ekim 2025 12:20

Nüfusa kayıtlı olma şartı kadırılmış bu basvuruda o yuzden hic basvuramiyoruz anladigim kadariyla

bilinçlivatandas
Şef
25 Ekim 2025 12:21
Hocam ben de evliyim 28 yaşındayız eşimin ailesinin evi var ancak benim ailemin evi yok yine de başvurabiliyor muyuz bilmiyorum şartlar karışık olmuş biraz
