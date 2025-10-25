Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Hastane müdürlüğü genel şartları


25 Ekim 2025 12:37
Hastane müdürlüğü genel şartları

Sadece bilenler lütfen cevaplasın. Birde fiili hizmet yılı süresi varmı?

