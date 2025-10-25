Hastane müdürlüğü genel şartları

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Sağlık yatırımları genel müdürlüğüil/ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan tıbbi sekreter4B'den 4B'ye geçişSözleşmeli personel 3+1 sözleşme süresiDevlet memuru hastaneye bağlı özel firma aracını kullanabilir mi?İlçeler arası eş durumu tayiniEğitim durumuyla tayin hakkında ?Boşanma tayini hk.Kurumlar arası geçiş
Sözlük
Son Haberler
Erdoğan: 2 ayda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldikHüseyin Yayman, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ziyaret ettiAntalya'da baygın halde bulunan şahıs, polisleri görünce elini öptüİstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındıİşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını yaktı
Editörün Seçimi
2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?