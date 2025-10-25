Fizyoterapist Gazi Sarıkaya'yı tavsiye etmiyorum

Doktor olmayan birinin DoktorTakvimi (https://www.doktortakvimi.com/gazi-s...itasyon/ankara) sitesinde ne işi var? Kendisi Fzt. Gazi Sarıkaya. Doktorsa Dr. Fzt. olarak yazılmalı. DoktorTakvimi sitesinde 6 sertifikadan 4 tanesi Mahmut Sarıkaya adına ise, neden Gazi Sarıkaya'ya doktor muamelesi yapılıp kendisiyle alakası olmayan sertifikaları yayınlıyor? Doktor olmayan kişiler, Doktortakvimi sitesinde olmamalı.

Megafiz Ankara?ya 2025 Eylül ayında gittim. Gazi, alanıyla ilgili tedavi edebileceği bir rahatsızlığım olmadığını belirtmesine rağmen, "denemeye değer" dedi. Ardından, "Sen tamam dediğin için muayeneye başlıyoruz" dedi. "Kas hastalığı, trigeminal nevralji var" dediğim halde, bir şey olmaz gibisinden davrandı. Çene ve boyun tedavisine hemen başladı ve 4.000 TL muayene ücreti alındı. 10 seans sabit sanırım. İlk gün böyleydi. Sonraki gün 2. seans yapıldı. Gitmek istemesem de gittim. İlk günkü gibi yine baştan sona kendisi ilgilenmedi. Çalışanlardan biri yaklaşık 15 dakika omuz, boyun ve ağız içi çene kısmına masaj yaptı. Gazi sadece boyun ve çene çıtlatmaya geliyor. Ardından bazen ilaçsız akupunktur iğnesi batırıyor. Bu kadar. Maksimum 20 dakika için 4.000 TL verdim. Güzel, rahatlatıcı, etki bırakıcı bir masaj yapılmadı. Şu an dişlerimi birbirine az değdirsem, trigeminal siniri tetikleniyor. Daha önce yoktu. 4.000 TL?ye başka yerde 1-2 saat kaliteli masaj yapılabilir belki. 2. seanstan sonra bir daha gitmedim. Baştan sona kendisi ilgilenmiyor. Verilen paraya değen bir tedavi görülmüyor.

Kendisinde hiç güler yüz göremedim. Çekingen ama ilgiliymiş gibi davranıyor. Asosyal bir kişi, sosyal davranmaya çalışıyormuş gibi. Cana yakınlık ve ilgili güler yüz yok. Sosyal medyadaki güler yüzlü ifadesini hiç göremedim.

Ödemeler Mahmut Sarıkaya adına yapılıyor. Pos cihazı yok, kredi kartı kabul edilmiyor. Ödemeler elden yapılıyor. İlk görüşme ücreti ve diğer muayene ödemeleri Mahmut Sarıkaya?nın IBAN?ına gönderilebiliyor. Sadece ilk görüşme olan 1.000 TL?nin kaydı var. Muayene ödemelerinin kaydı bende yok. Ödemelerin fişini istenilmeden vermeleri gerekirdi. Verilmedi ve bu da vergiden kaçıldığını gösteriyor. Google kaydı yok ve yorum yapılamıyor. İşletmeniz var ve Google kaydı yapmıyorsunuz. Yapılan ödemelerden Gazi sorumlu değil izlenimi oluşuyor. Yapılan manuel tedaviler onun adına mı kaydediliyor bilmiyorum.

Gazi?ye ?Doktorlar sinir sıkışması olup olmadığını göremez mi?? dedim, açıklama yapamayıp "hayır" olarak başını salladı. Alanı kapsamında başarılı tedavi uygulayabilir ama manuel tedavi adı altındaki kuruluşlar, alanı olmayan bir rahatsızlığı para almak için tedavi uygulamamalılar. Alanlarındaki rahatsızlıkları kabul etmeliler. Öncelikle Uzman, Doçent veya Profesör unvanı almış doktorlara tedavi olunuz. Size manuel tedaviyi önerirlerse veya siz "manuel tedavi tavsiye eder misiniz?" diye sorarsanız, olumlu dönüş yaparlarsa isterseniz deneyebilirsiniz. Karar sizin.

