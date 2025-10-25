Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?


25 Ekim 2025 14:07
10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?

yuzyuze mi online mi


berduş.
Aday Memur
25 Ekim 2025 14:08
iki hafta sonra 10 kasımda başlıyacak

berkaydal
Daire Başkanı
25 Ekim 2025 14:41

koca koca okumuş adamlar iki kelam edip derdini anlatamıyor. konuyla alakası olmayan biri der ki online tatil mi olur. ne bilsin günlük 30 kelime dışına çıkamayan adamların soru sormaktan aciz olduğunu. bir konuşabilse seminerlerle alakası olduğunu ifade edebilse keşke.


berduş.
Aday Memur
25 Ekim 2025 14:46
(tatil online mi yuzyuze mi) bunu mu anlayamadın kaynaştırma mısın öes mı yoksa destek mi alıyon yoksa seni rehberliğe gönderelim. sana kesin rapor cıkar bab.
bahçesaray
Şef
25 Ekim 2025 21:22
Aslında burda sorması abes, kim bilsin, ne olacağını. Şapkadan herşey çıka bilir.
berduş.
Aday Memur
25 Ekim 2025 21:39
burda sormayıpta nerde soracaz gıdıp muge anlıyamı soralım
berkaydal
Daire Başkanı
25 Ekim 2025 22:01

yav hala bıdı bıdı. ana dilinde derdini anlatamıyorsun.


bahçesaray
Şef
25 Ekim 2025 22:16
Yüz yüze olacak, tamam mı.
berduş.
Aday Memur
25 Ekim 2025 22:18
nerde haber link var mı yoksa ..
berduş.
Aday Memur
25 Ekim 2025 22:21
siz kaşınıyonuz soru soruyoruz hakaret ediyonuz cezayı ben yiyecek gene

berkaydal
Daire Başkanı
25 Ekim 2025 22:41

Resmi yazışma diyor vasat ya. Ana dilini konuşamıyor ki durumu anlat.

Burada herkes herkese laf söylüyor. Senin ağzının bozuk oluşu senin kalitenle, aile terbiyenle alakalı.

Dilini konuşamaz resmiyet bahanesi bulur, ahlak sorunu için başkalarını suçlar. Bahanesi bitmez bu tiplerin.


berduş.
Aday Memur
25 Ekim 2025 22:48
senin seviyen 0 adam gibi soru soruyoruz hakaret ediyorsun. bilmiyorsan cevap yazma niye hakaret ediyor sun kaşıntın mı var
bahçesaray
Şef
25 Ekim 2025 22:57
Müge Anlı söyledi, sen izlemedin mi ?
