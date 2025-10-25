10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?

(tatil online mi yuzyuze mi) bunu mu anlayamadın kaynaştırma mısın öes mı yoksa destek mi alıyon yoksa seni rehberliğe gönderelim. sana kesin rapor cıkar bab.

(tatil online mi yuzyuze mi) bunu mu anlayamadın kaynaştırma mısın öes mı yoksa destek mi alıyon yoksa seni rehberliğe gönderelim. sana kesin rapor cıkar bab.