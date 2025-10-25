Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
ara tatil


25 Ekim 2025 14:07
ara tatil
yuzyuze mi online mi

berduş.
Aday Memur
25 Ekim 2025 14:08
iki hafta sonra 10 kasımda başlıyacak

berkaydal
Daire Başkanı
25 Ekim 2025 14:41

koca koca okumuş adamlar iki kelam edip derdini anlatamıyor. konuyla alakası olmayan biri der ki online tatil mi olur. ne bilsin günlük 30 kelime dışına çıkamayan adamların soru sormaktan aciz olduğunu. bir konuşabilse seminerlerle alakası olduğunu ifade edebilse keşke.


berduş.
Aday Memur
25 Ekim 2025 14:46
(tatil online mi yuzyuze mi) bunu mu anlayamadın kaynaştırma mısın öes mı yoksa destek mi alıyon yoksa seni rehberliğe gönderelim. sana kesin rapor cıkar bab.
berkaydal, 1 saat önce

