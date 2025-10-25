Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
3+1 sözleşmeli personel engel tayini isteyebilir mi?


25 Ekim 2025 14:21
3+1 sözleşmeli personel engel tayini isteyebilir mi?
3 yıl dolmasına 2 ay kalan sözleşmeli personel ne zaman engel durumundan tayin isteyebilir? kadroya geçtikten sonra mı yoksa hemen isteyebilir mi? teşekkürler

