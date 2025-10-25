Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrenciler arası şiddet ve zorbalık problemi.


25 Ekim 2025 15:11
Öğrenciler arası şiddet ve zorbalık problemi.

Gün geçmiyor ki internete şiddete ve zorbalığa uğrayan bir çocuğun görüntüsü düşmesin...

Bir eğitimci olarak bunların sebeplerini ve gözlemlerinizi yazar mısınız?


Sakaryalı540
Şef
25 Ekim 2025 16:04

Günümüzün mafya filmleri

Oyunlardaki aşırı şiddet

Anne baba vurdumduymazlığı

Okullarda yapılan şiddete karşı yeterince ceza verilmemesi okul yaptırımı yetersiz kalması

Sokaklarda devamlı olarak şiddet olayları görülmesi çocukları da bu ister istemez olumsuz etkiliyor bunu arkadaşları üzerinde göstermek istemesi

.

.

.


Hayydar
Aday Memur
25 Ekim 2025 16:19

Bazı anne babalar ne yaparsa yapsın hep kendi çocuklarını kolluyorlar, kendi çocuklarının başka çocuklara zorbalık yapması mübah, kendilerine yapılınca ortalığı ayağa kaldırıyorlar, aman çocuğum özgüvenli büyüsün diye diye başka çocukların ezilmesine göz hatta destek oluyorlar!!? Kendi çocuklarına aşırı övgüde bulunmaktan zevk alıyorlar, her ortamda varsa yoksa kendi çocukları!?? Böyle bir ortamda büyüyen çocuk okulda her yaptığı davranışta kendini haklı görüyor, idare veliyi çağırıyor, veli ortalığı ayağa kaldırıyor, diğer mağdur çocukların velileri geliyor, onlara karşı sert davranışlara devam ediliyor, velhasıl pek çözümü yok zorbalığın!!?

Şu an okullarda en büyük problem kesinlikle bu AKRAN ZORBALIĞI!!?


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
25 Ekim 2025 16:25

cezası olmadığı sürece devam eder, okulda bir yaptırımı yok bunun farkındalar ve bunu kötüye kullanıyorlar, ondan sonra vatandaşın kendi adaletini sağlamasını izliyoruz


xmuro312
Aday Memur
25 Ekim 2025 17:16
Aileler çocukları doğduğunda doğan çocuklarının dünyaya birer kral veya kraliçe olarak geldiğini ve kendileri de dahil bütün insanların onlara bir köle gibi hizmet etmesi gerektiğini düşündüğü için ve çocuklarına da kesinlikle bu bilinçle yetiştrdikleri için böyle. MEB'in de çocuklara yaptırım uygulamayıp (en fazla okul değişikliği yapılıyor ki bu ceza falan değil) buna engel olmaması da diğer bir sebep. Çocuk ne yaparsa yapsın haklıdır görüşü işte. İnsanlar işe gitmese ve en fazla ceza olarak iş yerinin değiştirilmesi cezası verilse kim işe gider? Öğrencinin bu durumdan farkı yok.

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
25 Ekim 2025 18:16

Zorba ailelere "ölmek için 13 sebep" filmini zorla izletmek lazım.


berkaydal
Daire Başkanı
25 Ekim 2025 18:39

Buna erk destekli şiddet denir. erk şiddete gerekli cezayı vermez , göz yumar böyle dolaylı yoldan şiddeti destekler. Çocuğa kaynak kitap aldırdı diye şikayet edilen öğretmen arkadaşımız telaş ediyor uykusuz geceler geçiriyor sinir stresten kilo veriyor daha beş dk önce gördüm adam silahla 3 kişiyi vurmuş annesine bayram ziyaretinden döner gibi az sonra geleceğim diyor. böyle bir şey olabilir mi ya.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 19:27

Güzelse ve değerse seyretme listeme alayım.






atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Ekim 2025 19:31

Birkaç senedir sokakta çok sayıda öğrencinin bir öğrenciyi darpetme görüntüleri yaygın. Eskiden de olurdu ama şimdi çok arttı.

Öğretmenliğimin ilk yıllarında iki kardeş haksızlık olur diye teke tek kavga ettiklerini duymuştum. O dönem öyleydi. Ha onlara da uygun dille uyarıyı yaptık, olayın büyümesi engellendi ayrı.

