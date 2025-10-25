Öğrenciler arası şiddet ve zorbalık problemi.

Bazı anne babalar ne yaparsa yapsın hep kendi çocuklarını kolluyorlar, kendi çocuklarının başka çocuklara zorbalık yapması mübah, kendilerine yapılınca ortalığı ayağa kaldırıyorlar, aman çocuğum özgüvenli büyüsün diye diye başka çocukların ezilmesine göz hatta destek oluyorlar!!? Kendi çocuklarına aşırı övgüde bulunmaktan zevk alıyorlar, her ortamda varsa yoksa kendi çocukları!?? Böyle bir ortamda büyüyen çocuk okulda her yaptığı davranışta kendini haklı görüyor, idare veliyi çağırıyor, veli ortalığı ayağa kaldırıyor, diğer mağdur çocukların velileri geliyor, onlara karşı sert davranışlara devam ediliyor, velhasıl pek çözümü yok zorbalığın!!?

Şu an okullarda en büyük problem kesinlikle bu AKRAN ZORBALIĞI!!?