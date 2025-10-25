Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ağustos - Eylül dönemi mazaretle atanan Ocak'ta yeniden mazeretle atanabilir mi?


25 Ekim 2025 16:48
Ağustos - Eylül dönemi mazaretle atanan Ocak'ta yeniden mazeretle atanabilir mi?

2025 eylül aile birliği mazereti ile eşimin çalıştığı ilde başka bir ilçeye atandım. Ocak mazeret döneminde eşimin çalıştığı ilçeye mazeret tayini hakkım varmı arkadaşlar.Geçen seneki klavuzda ''atandıkları yerde 28 şubat 2025 itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olanlar başvuruda bulabilir''diyor. Bu bir yıl il ilçeyi kapsıyormu acaba. Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.


bahçesaray
Şef
25 Ekim 2025 21:20
o tarih başka bir konu ile ilgili sizin tekrardan başvuru hakkınız var,
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Milli bayramlarda resim ve bayrak asılması uygulaması.Emekli olduktan sonrasın eski göreve dönüş mümkün mü?10-14 Kasım mesleki çalışmalarla ilgili açıklama var mı?Öğrenciler arası şiddet ve zorbalık problemi.Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiNorm fazlası atamalar ne zaman olacak?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüÖğle arası öğrencinin dışarı çıkmasında yasal durum ne?Yöneticilik süresi hesabında 21. madde uygulaması.

Sözlük

Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 1 Köri 2 İletiler öldü mü şimdi 2 Bugün olanlar 1 Aslan burcu kadını 1 lemur 3 Çapkın erkek 4 kanıksamak 1 aynı şarkıyı dinlemek 3 land ve eli 5

Son Haberler

4483 Sayılı Kanun'a Göre Hakkında Ön İnceleme Yapılan Memurun İfadesinde Makul Süre Ne Olmalıdır?Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybettiTorununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldüÇankırı'da trafik kazası: 9 yaralıTrabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?