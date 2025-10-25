Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ocak aile birliği mazeret


25 Ekim 2025 16:48
Ocak aile birliği mazeret
2025 eylül aile birliği mazereti ile eşimin çalıştığı ilde başka bir ilçeye atandım. Ocak mazeret döneminde eşimin çalıştığı ilçeye mazeret tayini hakkım varmı arkadaşlar.Geçen seneki klavuzda ''atandıkları yerde 28 şubat 2025 itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olanlar başvuruda bulabilir''diyor. Bu bir yıl il ilçeyi kapsıyormu acaba. Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Özel Eğitim Öğretmenlerinin % 25 Artırımlı Ek ders Ücreti AdaletsizliğiEmeklilikte mağduriyet ve sonrasında eski göreve dönüş?2005 kısmı zamanlı geçici öğretici başöğretmen meselesiNorm fazlası Atamalar ne zaman olacak?Milli Bayramlar-Bayrak-ResimÖğle arası öğrencinin dışarı çıkması.Öğrenciyi dışarıya çıkarma nöbetçi öğretmen rolüAsker eşi mazerete bağlı yer değiştirme.Branş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Öğrenciler Arası Şiddet ve Zorbalık

Sözlük

hidrojen 1 manyezit 1 lemur 3 Çapkın kadın 7 her canlı ölümü tadacaktır 1 İletiler öldü mü şimdi 2 sözlük yazarlarının muhalif ağırlıklı olması 1 seni sevmiyorum artık 2 Çapkın erkek 4 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!Bir kente daha metrobüs geliyorMASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi AçıklamasıSessizliğini bozdu: Meral Akşener'den aylar sonra ilk mesajMilli tekvandocu Elif Sude Akgül, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?