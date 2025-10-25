Ocak aile birliği mazeret

2025 eylül aile birliği mazereti ile eşimin çalıştığı ilde başka bir ilçeye atandım. Ocak mazeret döneminde eşimin çalıştığı ilçeye mazeret tayini hakkım varmı arkadaşlar.Geçen seneki klavuzda ''atandıkları yerde 28 şubat 2025 itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olanlar başvuruda bulabilir''diyor. Bu bir yıl il ilçeyi kapsıyormu acaba. Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.

