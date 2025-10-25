Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet

Evliya şiirleri


25 Ekim 2025 17:34
Evliya şiirleri

Dertli kalpler

...

Fotoğrafını gördüm endamı sarstı beni

Bediüzzaman Said Nursi O gördü beni

Kalbime davet ettim ismini kalpten anıp

Dertleştik " Ben bilirim" dedi hapis derdini

...

"Ben bilirim" dedi misvaksızlık kıranını

"Ben bilirim" dedi aynasız kalmayı

Bilir dedi bana mı baktın dedi "Ben bilirim"

Hadi dedim dolaşalım tüm dertli kalpleri

...

Deli meczup

Çok Yazılan Konular

Şu An Ne Dinliyorsunuz?Yaşasın SanatNecip Fazıl KısakürekÜstad Cemil MeriçAbdurrahim Karakoç ve Şiirleri

Sözlük

Aslan burcu kadını 1 lemur 3 land ve eli 5 hidrojen 1 manyezit 1 Köri 2 göktürk ramu 1 kanıksamak 1 sözlük yazarlarının muhalif ağırlıklı olması 1 seni sevmiyorum artık 2

Son Haberler

Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!Bir kente daha metrobüs geliyorMASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi AçıklamasıSessizliğini bozdu: Meral Akşener'den aylar sonra ilk mesajMilli tekvandocu Elif Sude Akgül, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.2025 Ekim maaşlarımızı yazalımGram GÜMÜŞ: 65,00-TL olur mu?Yıl Sonu Gram AltınEylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?