Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi alımında Şaibe mi


25 Ekim 2025 17:44
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi alımında Şaibe mi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi alımına ilişkin sınav sonuçlarının 24.10.2025 tarihinde açıklanması gerekiyordu ancak henüz açıklanmadı. Bu durum, sınav sürecinde herhangi bir usulsüzlük veya aykırılık olup olmadığını merak ediyorum. Resmi bir açıklama da yapılmadı, bu da soru işaretleri yaratıyor. Sınava katılan adaylar açısından belirsizlik devam ediyor ve alınacak kişi belli miydi, değil miydi? Neden sonuçlar açıklanmadı, iptal mi edildi veya başka bir aksilik mi yaşandı? Bu konuda şeffaflık bekliyoruz.

