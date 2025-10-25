Eş Durumu Tayini - Çok Önemli

Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Gençlik ve Spor bakanlığına atandım. 2 haftadır görev yapıyorum. Eşim ise sağlık bakanlığına bağlı hastanede Kadrolu hemşire. Ben ise Sözleşmeli 4b li personel olarak güvenlik memuruyum.

İlk 1 yılım dolduktan sonra eş durumu yapabiliyor muyum? Lütfen bilen biri cevaplasın

