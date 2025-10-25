Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

ankara 12/36


25 Ekim 2025 20:05
*PRENSİP EMİR Ulusal mevzuatımızda belirtilen hükümler doğrultusunda insan faktörünün etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi ayrıca çalışma şartlarının iyileştirilmesi, personelimizin aile bireyleri ve kendisine yeterli vakit ayırabilmesinin sağlanması suretiyle moral, motivasyonunun genel yaşam konforunun arttırılması adına müdürlüğümüze bağlı Polis Merkezi Amirliğinde ve Devriye Ekipler Amirliğinde görevli grup personrlinin dört gruplu 12/36 sistemine dayanan vardiyalı çalışma sistemine geçirilmesine Müdürüyet Makamının oluru ile karar verilmiştir.* Kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesi gereği gruplar arası kordinasyonun sağlanarak iş ve işlemlerde aksaklığa meydan verilmeden *15/11/2025 Cumartesi günü saat 19:00'dan* itibaren 12/36(dört gruplu) çalışma sistemine geçilmesini, başta sıralı amirler olmak üzere tüm personelin gerekli hassasiyeti göstermesini, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim. *ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ* Böyle bir yazı dolaşıyor. Var mı bilgisi olan ?

Klcknn
Aday Memur
25 Ekim 2025 20:10

Personeli rahatlatma dedikleri bu olsa gerek . Özlük hakları ile ilgili bir çalışma olacağını zannetmiyorum. Çoğu ilde bu çalışma var .


Alidmr58
Aday Memur
25 Ekim 2025 20:10

"Personelimizin aile bireyleri ve kendisine yeterli vakit ayırabilmesinin sağlanması suretiyle moral, motivasyonunun genel yaşam konforunun arttırılması adına"

Ne güzel bir cümle bu okumak bile insanın moralini düzeltiyor. Gerçekleşmesi ne kadar mutlu eder personeli


Hll359
Aday Memur
25 Ekim 2025 20:11
Yine amir insiyatifinde olduktan sonra hiçbir işe yaramaz bu iş

Alp340626
Memur
25 Ekim 2025 20:15
bütün bölümler değil yazıda karakol ve devriye Ekipler diyor

KenanKomutan32
Şef
25 Ekim 2025 20:17

Bütün illerin geçmesi lazım 10 il normal 12-36 calışıyor diğerleri çakma şimdi bu adalet mi oluyor yani


Alp340626
Memur
25 Ekim 2025 20:23
promosyon çalışma saatleri derken sanki fazla çalışma bedeli unutturuluyor gibi
Hll359
Aday Memur
25 Ekim 2025 20:25
Bu zaten çözülmesi gereken sorunlardan sadece 1 tanesi ki amir insiyatifinde olursa bi işe yaramaz. Kanunla çalışma saati belirlenmeli. Fazlasına ek ücret ödenmeli. Bu iş tamamen göz boyama.
