ankara 12/36

*PRENSİP EMİR Ulusal mevzuatımızda belirtilen hükümler doğrultusunda insan faktörünün etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi ayrıca çalışma şartlarının iyileştirilmesi, personelimizin aile bireyleri ve kendisine yeterli vakit ayırabilmesinin sağlanması suretiyle moral, motivasyonunun genel yaşam konforunun arttırılması adına müdürlüğümüze bağlı Polis Merkezi Amirliğinde ve Devriye Ekipler Amirliğinde görevli grup personrlinin dört gruplu 12/36 sistemine dayanan vardiyalı çalışma sistemine geçirilmesine Müdürüyet Makamının oluru ile karar verilmiştir.* Kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesi gereği gruplar arası kordinasyonun sağlanarak iş ve işlemlerde aksaklığa meydan verilmeden *15/11/2025 Cumartesi günü saat 19:00'dan* itibaren 12/36(dört gruplu) çalışma sistemine geçilmesini, başta sıralı amirler olmak üzere tüm personelin gerekli hassasiyeti göstermesini, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim. *ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ* Böyle bir yazı dolaşıyor. Var mı bilgisi olan ?

